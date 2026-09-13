Nuevo golpe a una banda dedicada a robar cartones de tabaco en el aeropuerto de Palma para revenderlos en Reino Unido

Un agente de la Guardia Civil en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos supuestos miembros de una banda dedicada a robar cartones de tabaco en el aeropuerto de Palma, que se suman a los dos que ya fueron arrestados anteriormente.

Esta nueva intervención, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, tuvo lugar el pasado 5 de septiembre en el interior de Son Sant Joan.

Un agente de la Sección Fiscal y de Fronteras que se encontraba fuera de servicio identificó a dos hombres, de 34 y 38 años, respectivamente, sobre los que pesaba una investigación por hurtos en comercios de la terminal.

Según pudo comprobar el guardia civil, mientras uno realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento el otro ocultaba cartones de tabaco en su equipaje de mano.

Tras solicitar apoyo a las patrullas de servicio, los dos hombres fueron detenidos como supuestos autores de un delito continuado de hurto y otro de pertenencia a organización criminal.

La Sección Fiscal y de Fronteras estaba tras la pista de una banda itinerante dedicada al robo de tabaco en el aeropuerto de Palma. Anteriormente ya habían sido arrestados dos de sus miembros.

De acuerdo con las pesquisas, los sospechosos adquirían billetes de avión a bajo coste para acceder de forma legal a la zona restringida para el embarque de pasajeros.

Una vez dentro, y empleando auriculares para mantenerse constantemente comunicados entre ellos, se dirigían a los locales comerciales para cometer los hurtos.

Mientras unos vigilaban o interactuaban con los empleados con la intención de distraerlos, los otros trasladaban la mercancía a sustraer hacia zonas del comercio fuera del campo visual de los trabajadores.

La investigación de la Guardia Civil ha permitido vincular a esta banda el robo de al menos 162 cartones de tabaco valorados en más de 11.000 euros. Los cartones sustraídos tenían como destino final el Reino Unido, donde su valor se veía triplicado.

Con estas detenciones se han logrado esclarecer ya cinco hechos delictivos perpetrados por los cuatro integrantes del grupo criminal. La dos arrestados, ambos procedentes de un país de Europa del este, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.