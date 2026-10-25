Organizan unas jornadas para promover la actividad física y los hábitos saludables entre las familias de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Calvià han organizado las 'Estades saludables', una iniciativa pensada para promover la la actividad física y los hábitos saludables entre las familias de la isla.

La propuesta consiste en una estancia de dos días en un hotel con un programa centrado en la actividad física, la prevención y la adquisición de hábitos saludables, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La programación incluye sesiones de entrenamiento de alta intensidad (HIIT), ejercicios sistémicos y de fuerza, hipopresivos, pilates funcional, hatha yoga o marcha nórdica. Se completa con talleres de alimentación y nutrición, musicoterapia activa, de respiración consciente, de autocuidado o de movimiento consciente.

Uno de los elementos diferenciales de la iniciativa es su apuesta por la conciliación familiar, pues mientras los adultos participan en talleres, sesiones deportivas y actividades de bienestar, los niños disponen de un programa paralelo de actividades lúdicas y deportivas adaptadas a diferentes edades.

Este fin de semana se ha llevado la propuesta en el Valentín Grand Park Suite Hotel en Peguera, que ha contado con la visita del conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, y el regidor de Economía, Contratación y Deportes del Ayuntamiento de Calvià, Javier Tascón.

"Esta actividad representa un paso adelante en la concepción del deporte como una herramienta de salud, educación y cohesión social. Más allá del entrenamiento y del rendimiento físico, las nuevas 'Estades saludables' promueven el bienestar a partir del movimiento, una alimentación equilibrada, la salud emocional, el descanso y el cuidado personal", ha dicho Bestard.