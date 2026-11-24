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PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado de forma definitiva este martes la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca y la modificación de la Ley de Menorca Reserva de la Biosfera que permitirá fijar límites en el mismo sentido.

Las leyes han salido adelante con los apoyos de todos los grupos de la Cámara menos de Vox. Los de Santiago Abascal se abstuvieron en la toma en consideración de las leyes, pero este martes han votado en contra.

Los grupos de la izquierda, a pesar de su apoyo, han criticado el "retraso" en la aprobación de estas leyes, subrayando que se podrían haber llevado al Parlament hace años y acusando al PP de hacerlo esta semana por "intereses electorales".

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha puesto el foco también en las "debilidades" de la ley, a su entender, a raíz de la regla de reciprocidad con los residentes del resto de islas del archipiélago.

A su entender, este artículo es "mucho más débil" jurídicamente y existe un riesgo de ataque por parte del Tribunal Constitucional. Además, el hecho de que el pleno del Consell sea el que fije anualmente el techo de vehículos, "también es un riesgo" a la aplicación de la ley, ya que se podrían presentar recursos cada año.

Desde el PSIB han criticado que las leyes "llegan tarde, no son valientes ni suficientes" ya que, entre otras cuestiones, no incluyen una mayor inversión de la red de transporte público. "Más vale tarde que nunca", ha resumido la socialista Amanda Fernández para justificar el apoyo del PSIB.

El también diputado del PSIB Marc Pons ha lamentado que la regulación en Menorca "llega tarde y mal" y que tampoco recoge la experiencia del resto de islas. A su entender, las otras leyes tienen mayor capacidad.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha rechazado la regla de reciprocidad entre residentes al considerar que la relación entre Mallorca y las islas menores "no puede ser recíproca porque no es simétrica", puesto que Mallorca concentra servicios de justicia y sanidad.

También ha lamentado igualmente que casi ningún miembro del Govern haya presenciado el debate de la ley de Menorca, ya que han abandonado el hemiciclo una vez aprobada la de Mallorca.

De su lado, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha subrayado que su grupo apoya "el fin y no el fondo" de las normativas legislativas, al considerar que son "poco ambiciosas".

El diputado del PP Sebastià Sagreras ha ensalzado el trabajo del Consell de Mallorca y ha rechazado las acusaciones de intereses electorales, señalando que "es el Gobierno central el que ha convocado elecciones".

Sagreras ha subrayado que el compromiso del Consell de Mallorca es que las limitaciones se comiencen a aplicar el 1 de junio de 2027. Ante esta afirmación, Rosa (MÉS) ha reprobado que la regulación no se habrá puesto en marcha esta legislatura.

El 'popular' Jordi López ha afirmado que en Menorca la regulación se aplicará el próximo verano y ha defendido que se haya hecho a través de la ley Reserva de la Biosfera, ante las críticas del PSIB y Més per Menorca, subrayando que será el reglamento del Consell Insular el que desarrollará la ley con un reglamento.

Vox se ha opuesto a ambas leyes al considerar que limitan la movilidad de los españoles y que el único fin es recaudatorio. "Un mallorquín que se ha ido a vivir fuera porque no podía pagar un alquiler tendrá que pedir permiso y, si se descuida, pagar la multa", ha lamentado la diputada Patricia de las Heras.

LAS LEYES, AL DETALLE

La primera de las leyes llegó al Parlament tras ser aprobada por el Consell de Mallorca el pasado mes de junio y, durante su tramitación, ha incorporado 41 de las 150 enmiendas que presentaron los grupos parlamentarios del PP (22), PSIB (18) y MÉS per Mallorca (1).

El texto prevé la aprobación de un techo anual o bianual de vehículos y la tasa que se fijará para la entrada. Serán las navieras las encargadas de la gestión de la autorización y del cobro de las tasas y la exención de los residentes y los trabajadores temporales. La norma fija también un número máximo de vehículos de alquiler y sanciones que van de los 300 a los 30.000 euros.

La obtención de la acreditación para la entrada y permanencia en Mallorca y la gestión del cobro de las tasas que se establezcan se llevará a cabo telemáticamente a través del procedimiento que se determine en la ordenanza fiscal reguladora. Está prevista la instalación de cámaras en los puertos con sistemas de detección de matrícula.

Una de las principales novedades que incluye el texto es que todos los residentes de Menorca, Eivissa y Formentera quedarán fuera de la limitación, cuando antes la única excepción que se contemplaba eran los motivos médicos. La ley de Mallorca también modifica las de Eivissa y Formentera para que la medida sea recíproca. Los consells insulares, no obstante, podrá establecer una cuota anual reservada a estos vehículos si así lo consideran.

También quedan excluidos los residentes en Mallorca que están fuera de la isla y que tengan la necesidad de desplazarse a la isla por razones médicas o familiares, y los no residentes que tengan una vivienda en Mallorca.

El vehículo de estos últimos deberá tener su domicilio fiscal en la isla o estar inscrito en el registro de la DGT. No se exigirá estos requisitos, sin embargo, a los coches alquilados en modalidad de 'renting' o de 'leasing'.

Asimismo, estarán exentos de la tasa los vehículos de personas con movilidad reducida debidamente acreditados y vehículos oficiales y servicio público. Tampoco pagarán los vehículos de transporte de bienes y mercancías ni los de distribución comercial.

La ley incluye algunos artículos que, pese a regular cuestiones relacionadas con la movilidad, no suponen una limitación a la entrada de vehículos. Por ejemplo, establece los criterios para desarrollar una red de aparcamientos para enlazar el transporte privado con el público y obliga a las empresas con más de 200 trabajadores o de 2.000 asistentes diarios a elaborar planes de transporte.

A raíz de una enmienda del PP, el articulado incorpora el derecho de las empresas navieras a una compensación económica por los servicios que presten en aplicación de la limitación, que podrá ser un porcentaje de la recaudación de las tasas.

En el caso de Menorca, la modificación de la ley de Reserva de la Biosfera recibió el visto bueno del Consell insular en septiembre y, durante su tramitación, ha incorporado cinco de las 54 enmiendas presentadas, tres del PP y dos del PSIB.

Esta ley, que en muchas cosas es similar a la de Mallorca y a las que ya están en vigor en Eivissa y Formentera, permitirá determinar la capacidad máxima de vehículos, limitar su entrada y permanencia durante determinados periodos y sancionar las eventuales infracciones con multas de entre 3.000 y 100.000 euros.

El texto contempla la regla de reciprocidad con los residentes del resto de islas del archipiélago. Los no residentes propietarios de una vivienda en Menorca, por su parte, podrán tener un vehículo por inmueble.

También quedarán exentos los vehículos de residentes arrendados mediante 'leasing' o 'renting' y las personas que acrediten la necesidad de desplazarse a la isla para su actividad profesional, y de personas con movilidad reducida.

Del mismo modo, la norma no afectará a vehículos oficiales y de servicio público; servicios de emergencias; el transporte público y escolar; los taxis; los vehículos de transporte de bienes y mercancías y de distribución comercial, así como la maquinaria y los vehículos de uso industrial, ganadero y agrícola.

El pleno ha debatido las 109 y 49 enmiendas que quedaban vivas en la ley de Mallorca y en la de Menorca, respectivamente, y todas ellas han sido rechazadas.