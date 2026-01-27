El paro baja un 2,4% al cierre del 2025 en Baleares y alcanza cifras récord de ocupación

Archivo - Obreros trabajando. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 1.300 personas en 2025 en Baleares hasta los 52.000 parados al cierre del cuarto trimestre, un 2,4% menos que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados subió en 10.800 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,8%.

Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre en todas las ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde 2024

En el cuarto trimestre se destruyeron en Baleares 57.900 puestos de trabajo (8,6% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 614.600 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 666.600 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 47.100 personas (6,6%).

En el último año el paro se ha reducido en 1.300 personas (-2,4%) en Baleares y se han creado 17.700 empleos (+3%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 16.400 personas (2,5%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino subió en 4.000 mujeres (+20,5%), frente a un avance del paro masculino de 6.800 parados (+31,3%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 23.500 y la tasa de paro femenino en el 7,55% . Por su parte, 28.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 8,01%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en el archipiélago se redujo en 5.100 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 12,52%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 45.200 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se redujo en 12.900 asalariado.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 505.200 personas, de los que 430.900 tenían contrato indefinido (el 85,29%) y 74.300, temporal (el 14,71%).

Mientras que el sector público generó 4.900 puestos de trabajo en Baleares, un 5,29% más, hasta un total de 97.500 ocupados, el sector público destruyó 62.800 puestos de trabajo, un 10,83% menos, hasta un total de 517.100 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 66.600 personas en el cuarto trimestre (-11,04%) en la comunidad hasta los 536.500 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 8.800 (+12,68%), hasta sumar 78.200 personas.

Por sectores, el paro se incrementó en Servicios, 9.300 más (+53,45%); Construcción, 2.000 más (+60,61%); Industria, 100 más (+5,88%)