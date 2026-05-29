Personal sanitario del 061 participará en los rescates aéreos de montaña de la Guardia Civil a partir de junio

Un helicóptero de la Guardia Civil atiende a una persona en un rescate de montaña. - GUARDIA CIVIL

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Personal sanitario del 061 participará en los rescates aéreos de montaña de la Guardia Civil a partir del mes de junio.

La consellera de Salud, Manuela García, acompañada por la consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, el jefe de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, y el gerente del 061, Eloy Villalba, entre otras autoridades, han asistido a la jornada final de acreditación del personal.

En el acto, que ha tenido lugar en la helisuperficie del hospital comarcal de Inca, se ha acreditado a siete médicos y a nueve enfermeros del servicio de emergencias sanitarias del 061 que, a partir de junio, ya podrán participar en los operativos aéreos de rescate de la Benemérita.

Un grupo de expertos de rescate de montaña de la Guardia Civil procedentes de las comandancias de Jaca, Granada y Mallorca lleva toda esta semana formando a personal médico y enfermero del 061 para que puedan participar con ellos in situ en los rescates de accidentados en Baleares.

Se ha realizado una entrevista personal a todos los candidatos del 061, que asimismo han participado en ejercicios en un rocódromo y han recibido formación con los helicópteros en la base aérea de Son Sant Joan durante tres días.

En estas jornadas se les ha enseñado cómo descolgarse desde un helicóptero y cómo se trabaja en el interior de estas aeronaves, entre otros aspectos.

Hasta ahora, los rescates los hacían agentes de la Guardia Civil, que se limitaban a trasladar en helicóptero a los accidentados hasta el hospital o a la ambulancia más cercana del 061.

Esta formación permitirá que, a partir del mes de junio, los rescates que lleve a cabo la Guardia Civil cuenten con personal sanitario para estabilizar y hacer una primera valoración y atención del accidentado.

350 RESCATES ANUALES

El grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil realiza en Baleares una media de 350 intervenciones cada año en las que en un poco más de la mitad, en unos 180 operativos, se precisa la intervención de un sanitario para realizar alguna cura de urgencia al accidentado.

En un número menor de casos, unos 60 al año, las personas afectadas precisan de una intervención sanitaria de emergencia por la gravedad de las lesiones sufridas.

La acreditación para que estos profesionales sanitarios de emergencias puedan participar en los rescates de montaña de la Guardia Civil es una medida más que demuestra la atención sanitaria de calidad que ofrece este Govern y que refuerza el lema del 061 'Llegamos allá donde nos necesites'.