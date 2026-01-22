El peso de la privada en la FP supera en Baleares el 20%

Alumnas de FP - FECCOO

PALMA/MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Formación Profesional privada tiene en Baleares un peso del 20,9%, situando al archipiélago como la undécima CCAA por oferta de esta modalidad, según el informe de CCOO 'La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales'.

Según se recoge en el informe, que ha sido presentado este jueves, con datos del curso 2024-2025 y atendiendo a las modalidades presenciales, un total de 17.856 cursan estudios de FP en el archipiélago, de los cuales 14.122 (79,1%) lo hacen en el sistema público y 3.734 (20,9%) lo hacen en la privada.

El estudio de la organización sindical señala igualmente que en Baleares las principales titulaciones ofertadas en privada y no presentes o muy limitadas en la pública son Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico, Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Marketing y Publicidad.

CCOO sitúa a las Islas en el grupo de regiones que combinan una elevada privatización con economías marcadas por la estacionalidad. En estos territorios, señala el sindicato, la expansión de la FP privada, especialmente en modalidad a distancia, ha sido la respuesta a la insuficiencia de plazas públicas, mientras que la estructura productiva basada en el turismo, la agroindustria y los servicios introduce una alta rotación y precariedad en las prácticas y en el empleo juvenil.

El resultado es un sistema en el que el acceso a la FP y la calidad de la experiencia formativa dependen cada vez más de la capacidad económica de las familias y del momento del ciclo productivo, advierte la organización sindical.

Por otra parte, según señala el informe, desde una perspectiva territorial, la juventud no accede a los mismos derechos formativos según el lugar en el que viva. En comunidades con alta privatización --Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Euskadi o Andalucía--, los ciclos de mayor valor en el mercado laboral están filtrados por la capacidad de pago. Es decir, si no se obtiene plaza pública, la única alternativa real es pagar una matrícula privada, a menudo elevada.

DATOS NACIONALES

País Vasco (43,8%), Madrid (37,6%), Aragón (35,9%) y Cataluña (35,6%) son las comunidades autónomas con mayor peso de la Formación Profesional Privada en el curso 2024-2025. Por el contrario, Canarias (8,7%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (13,9%) y Navarra (18,1%) son las regiones con mejor peso de la FP privada, así como las ciudades autónomas de Melilla (0%) y Ceuta (1,4%).

El estudio advierte de que esta "brecha" entre las comunidades autónomas respecto a la oferta de FP pública y privada "no es meramente administrativa", ya que "determina costes directos e indirectos para las familias, condiciona la igualdad de oportunidades, y determina un proceso directo de segregación social y educativa del alumnado".

A nivel nacional, aproximadamente un tercio de la oferta de FP corresponde a centros de titularidad privada. Aunque existen diferencias significativas entre territorios, el sindicato revela que "la tendencia general muestra un incremento sostenido del peso del sector privado en la provisión de estas enseñanzas".