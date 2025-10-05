Piden 13 años de prisión para tres acusados de vender cocaína y cannabis desde una casa de Porto Cristo

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (12.00 horas) la vista previa del juicio contra tres acusados de vender cocaína y cannabis desde una vivienda de la localidad mallorquina de Porto Cristo.

La Fiscalía solicita que los dos hombres y la mujer sean condenados a cuatro años y medio de prisión y al pago de 24.000 euros de multa cada uno como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública.

Según expone la fiscal en su escrito de acusación, los sospechosos se dedicaron a la venta de estupefacientes desde su domicilio, ubicado en Porto Cristo, entre septiembre de 2024 y el pasado mes de enero.

Al registrar la vivienda, los agentes encontraron cerca de 50 gramos de cannabis y 4,11 gramos de cocaína. También 8.200 euros en efectivo, numerosas joyas y utensilios para preparar las dosis de droga que posteriormente vendían a terceros.