Piden 51 años de prisión para ocho acusados de vender cocaína y cannabis en Mallorca

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PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (10.00 horas) la vista previa del juicio contra ocho acusados de formar parte de un grupo criminal dedicado a la venta de cocaína y cannabis en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sean condenados a penas que suman 51 años de prisión por supuestos delitos contra la salud pública y de grupo criminal.

Según señala el Ministerio Público en su escrito de acusación, los ocho procesados se dedicaron, al menos entre julio y octubre de 2023, a distribuir droga, en concreto, cocaína y cannabis, utilizando un local expresamente habilitado en Palma.

Dos de los acusados eran los que daban las instrucciones, mientras que los otros seis realizaban funciones de vigilancia y venta de la droga en el local, expone el escrito.

En la entrada y registro de la Policía Nacional en el local se encontraron más de 2.000 euros en billetes quemados, una balanza de precisión también quemada y recortes de plástico para hacer las dosis de las drogas.

El Ministerio Público señala que los procesados habían reforzado las medidas de seguridad en el local, instalando una puerta de acero con doble cerrojo, ensanchando los muros, reforzando las ventanas, con videovigilancia y con un sistema diseñado para destruir las drogas.

También hace referencia a los registros en tres domicilios de los dos procesados que dirigían la organización, en los que había 14 paquetes con billetes envueltos en papel film (282.800 euros) y lámparas e instrumentos para una plantación de marihuana y cannabis.