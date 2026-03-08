Piden 77 años de prisión y 280 millones de euros por descargar tres toneladas de hachís de una narcolancha en Eivissa

Archivo - Una lancha de la Guardia Civil persiguiendo a la narcolancha, en Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra 14 hombres que fueron sorprendidos descargando tres toneladas de hachís de una narcolancha en Santa Eulària (Eivissa).

La Fiscalía solicita que sean condenados a un total de 77 años de prisión y al pago de una multa de 280 millones de euros como supuestos autores de sendos delitos contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, ocurrieron la madrugada del 3 de febrero de 2022 en Cala Mastella, donde la Guardia Civil sorprendió a los procesados alijando 67 fardos de hachís de una embarcación semirrígida provista de tres motores.

Toda la droga, cuya cantidad total roza las tres toneladas y cuyo precio en el mercado negro hubiera alcanzado los 19,3 millones de euros, la pretendían meter en tres furgonetas para después venderla.

El representante del Ministerio Público reclama que a 13 de los acusados se les sustituya parcialmente la pena de prisión por la expulsión de España y la prohibición de regresar en un plazo de diez años.