Piden cuatro años y medio de cárcel para un acusado de ofrecer cocaína, MDMA y cannabis a turistas en Sant Antoni

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este lunes (09.45 horas) la vista previa contra un hombre acusado de ofrecer cocaína, MDMA y cannabis a turistas en Sant Antoni de Portmany.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 1.800 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, tuvieron lugar sobre las 23.00 horas del 8 de septiembre de 2018. El procesado, de nacionalidad senegalesa, fue sorprendido por agentes de la Policía Local de Sant Antoni portando diversas cantidades de cocaína, MDMA y cannabis.

Todas estas sustancias las ofrecía a turistas que se encontraban en el lugar y que, en el mercado ilícito, hubieran tenido un precio aproximado de 748 euros.