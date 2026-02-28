Piden cuatro años y medio de prisión para un acusado de vender drogas en s'Arenal de Llucmajor

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo martes (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de vender cocaína, MDMA y cannabis en s'Arenal de Llucmajor.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión y al pago de una multa de 3.000 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a la noche del 21 de noviembre de 2024, cuando fue sorprendido portando una bolsa con sustancias estupefacientes.

El procesado, al observar la presencia policial, se trató de deshacer de ella arrojándola a la arena. En su interior había diversas cantidades de cocaína, cannabis y MDMA.