Piden cuatro años y medio de prisión para un hombre que fue sorprendido con 98 gramos de cocaína en Ibiza

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre que fue sorprendido con 98 gramos de cocaína cuando circulaba en un coche por Ibiza.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Según expone el fiscal en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 29 de junio.

El procesado circulaba en la parte trasera de un coche que fue parado por agentes de la Policía Local de Ibiza, quienes le sorprendieron portando una bolsa con 98 gramos de cocaína.

La droga, que aparentemente tenía como finalidad su venta a terceras personas, habría alcanzado un valor de 5.926 euros en el mercado ilícito.

El representante del Ministerio Público interesa de que, en caso de ser condenado, el hombre --de nacionalidad marroquí-- sea expulsado de España y se le prohíba la entrada en el país durante siete años.