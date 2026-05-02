Piden nueve años y medio de prisión para tres acusados de vender cocaína en el norte de Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra tres acusados de vender cocaína en Mallorca.

La Fiscalía pide que sean condenados a penas que suman nueve años y medio de prisión y multas de 33.000 euros como supuestos autores de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.

Según el escrito de acusación, los tres acusados se venían dedicando a la venta de cocaína desde septiembre de 2018 hasta el mismo mes de 2019 en varios municipios del norte de Mallorca.

El Ministerio Público expone que uno de los procesado escondía la droga en un falso techo del baño de un restaurante del Puerto de Alcúdia y con la colaboración de su primo, otro de los acusados, la vendía.

El primero de ellos, según el escrito de acusación, lideraba y coordinaba la compra y distribución de la cocaína, su primo se encargaba principalmente del transporte y de captar a nuevos clientes en locales de ocio, mientras que el tercer acusado, comercializaba la droga.