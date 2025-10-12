Piden ocho años de prisión para un acusado de vender cocaína en Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra este jueves (10.00 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de vender cocaína en Mallorca. La Fiscalía pide para el procesado ocho años de prisión, además de una multa de 547.000 euros.

Según el escrito de acusación, el hombre se dedicaba a la venta de cocaína a terceros, al menos desde agosto de 2024 a junio de este año. Así, apunta que el pasado junio fue interceptado por la Policía Nacional llevando varias cantidades de droga y dinero en efectivo en su vehículo.

El mismo día se llevó a cabo un registro en el domicilio del acusado, en el que se encontraron varias bolsas con cocaína, con un valor de 135.500 euros en el mercado ilícito.

El Ministerio Fiscal señala que también se hallaron 1.500 euros en efectivo y una balanza de precisión usada para vender la sustancia a terceros.