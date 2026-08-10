Pillan a un joven intentando introducir en Mallorca casi 2.000 cajetillas de tabaco: se enfrenta a 30.000 euros de multa

Archivo - Cae un punto de venta de tabaco de contrabando en La Manga con la intervención de casi 2.000 cajetillas - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han intervenido 1.940 cajetillas de contrabando que un joven trató de introducir a través del aeropuerto de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles durante los controles rutinarios de verificación fiscal que se realizan a los pasajeros en la terminal de llegadas.

Los agentes detectaron a un joven, de 27 años y nacionalidad armenia, cuya actitud y nerviosismo al recoger su equipaje levantaron sospechas, ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil.

Al ser interceptado en el exterior de la terminal, el viajero respondió a las preguntas con evasivas y manifestó que no tenía nada que declarar.

No obstante, fue trasladado a las aduanas para inspeccionar su equipaje, donde hallaron 1.940 cajetillas de tabaco cuyo valor en el mercado asciende a 10.458 euros.

El tabaco carecía de los precintos fiscales obligatorios y la cantidad excedía notablemente los límites legales permitidos para el uso personal, por lo que fue intervenido.

La Guardia Civil, asimismo, ha denunciado al joven como supuesto autor de un delito de contrabando, el cual puede conllevar multas que superan el triple del valor del tabaco intervenido.