Pillan en pleno robo en la Colònia de Sant Jordi a tres ladrones habituales de zonas turísticas

Vehículos de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, dos hombres de 29 y 26 años de edad, y una mujer de 24 años de edad, los tres ladrones habituales en zonas turísticas, en pleno robo en la Colònia de Sant Jordi.

Según han indicado en comunicado, los hechos ocurrieron durante la mañana de este jueves, cuando agentes de paisano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Santanyí realizaban labores de investigación en la zona.

Durante el dispositivo, los agentes detectaron la presencia de dos hombres en actitud sospechosa, viejos conocidos de las fuerzas de seguridad por su implicación en hurtos al descuido.

Ante la sospecha de que pudieran actuar de forma inminente, los agentes de la Benemérita iniciaron un seguimiento discreto. Poco después, observaron que uno de los sospechosos introducía medio cuerpo a través de la ventanilla de un vehículo estacionado frente a un hotel de la zona, mientras el otro vigilaba.

Tras consumar la acción, ambos abandonaron apresuradamente el lugar cruzando la calzada. Los guardias civiles se aproximaron inmediatamente al automóvil y comprobaron que los individuos acababan de robar las pertenencias de dos mujeres de nacionalidad suiza.

De forma simultánea, se inició un despliegue operativo al observar que los implicados se introducían en un vehículo de fuga que los esperaba en las inmediaciones, conducido por una mujer.

Los agentes dieron el aviso a través de la central facilitando la descripción del automóvil y alertando a las patrullas de seguridad ciudadana, que lograron interceptar el vehículo en el núcleo urbano de Es Llombards, donde fueron detenidos.

Los arrestados, los tres de Europa del este, y las diligencias ya han sido puestos a disposición de los juzgados de Manacor.