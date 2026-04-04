La Policía Nacional detiene a más de 60 personas en 2026 por robos en el interior de vehículos en Palma

Archivo - Coche de la Policía Nacional - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a más de 60 personas en lo que va de 2026 en la ciudad de Palma, por ser presuntos autores del delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Ante la demanda vecinal y el incremento de sustracciones en interior de los automóviles, los agentes están especialmente alerta para prevenir este tipo de delitos, ya que el cuerpo ha apuntado que es un problema que afecta a "gran parte de la sociedad balear", por lo que se llevan varios dispositivos en las barriadas más afectadas por estos hechos delictivos, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Este incremento policial para combatir este tipo de delitos se realiza de diversas maneras, ya sea mediante coches o motos rotuladas que patrullan por diversas zonas de Palma o con la presencia de vehículos camuflados en puntos negros donde suelen predominar este tipo de delitos, así como las investigaciones pertinentes de las comisarías de distrito.

Los agentes han podido comprobar que los delincuentes cambian su modalidad delictiva, ya que centran su actividad en garajes comunitarios.

Por ello, la Policía Nacional recomienda que se extremen las preocupaciones a la hora de aparcar cualquier vehículo, como no dejar objetos de valor en el interior de los turismos incluso en garajes privados.

Además, han apuntado que es aconsejable no dejar el mando a distancia de las puertas en el interior de los vehículos y esperar a que la puerta del garaje se cierre para comprobar que no accedan personas ajenas, ya que los ladrones aprovechan estas ocasiones para entrar en los aparcamientos. De hecho, uno de los elementos que más se está sustrae es la baliza v16.