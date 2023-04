El PP de Menorca garantiza reducir las listas de espera para entrar en el programa de fecundación in vitro

MENORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha garantizado este lunes reducir las listas de espera para entrar en el programa de fecundación in vitro, además de comprometerse a incrementar la inversión en profesionales y equipaciones de las unidades de reproducción asistida en los hospitales públicos.

El candidato 'popular' al Parlament por Menorca, Jordi López Ravanals, ha asegurado que trabajan en este aspecto, porque son "muy conscientes de la problemática que tienen algunas parejas a la hora de poder formar una familia".

En este punto, ha considerado que "no puede ser que las familias de Menorca deban esperar más de un año para entrar en el programa, además de conocer que no está previsto que el Área de Salud de Menorca acoja una unidad específica para la fecundación in vitro".

López Ravanals ha indicado que, actualmente, "las menorquinas que quieran someterse a este tratamiento deben ir al hospital Son Espases". "Un proceso que ya es delicado, creemos oportuno que las mujeres lo puedan pasar en sus casas y no fuera de Menorca", ha añadido.

Además, el PP también incluye en el programa electoral un aumento de los actuales intentos de reproducción asistida gratuita en la sanidad pública. "De tres pasarán a ser cuatro", ha dicho el candidato, quien también ha garantizado la incorporación de la reproducción asistida al Decreto de Garantía de Demora para derivar a mujeres o parejas a centros privados, con cargo a la administración pública, si la espera para el tratamiento en la sanidad pública supera los seis meses", ha dicho.

El objetivo del PP es apoyar a las familias y "que nadie tenga que renunciar a tener hijos por motivos económicos o por dificultades de conciliación". Por este motivo, la formación se compromete a elaborar un plan de apoyo a las familias, con deducciones por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta, y por gastos de conciliación, como por ejemplo gastos de educación infantil o guardería.

Además, el programa del PP también incluye la gratuidad de la educación de 0 a 3 años tanto en escuelas públicas, de la red complementaria o escoletas privadas.