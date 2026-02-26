Palma prohibirá el acceso a dependencias municipales con burka o niqab

Archivo - Un burka en una tienda, a 12 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma, con los votos a favor del PP y de Vox, ha reclamado al equipo de gobierno que prohíba el acceso a las dependencias a las mujeres que cubran su rostro con el burka, el niqab o prendas equivalentes.

Se trata de una proposición defendida este jueves por los de Santiago Abascal y a que los 'populares', a través de una enmienda, han logrado modificar para extender la prohibición a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

En líneas generales, la iniciativa, que ha sido aprobada en todos sus puntos, insta al equipo de gobierno de Cort a exigir que todo aquel que entre en un edificio municipal tenga que hacerlo con el rostro destapado "por razones de seguridad y verificación de la identidad".

El texto considera "ocultación integral del rostro" aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona.

Aunque el documento cita "el niqab, el burka u otras similares de efecto equivalente" como ejemplos "a título meramente enunciativo", tanto la representante de Vox como la del PP han centrado sus intervenciones en estas prendas.

La proposición reclama que se encomiende a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de un reglamento o norma interna de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación, garantizando su publicidad, claridad y correcta aplicación.

"QUEREMOS QUE LAS MUJERES TENGAN IDENTIDAD"

La regidora de Vox Jero Mayans ha justificado esta medida por la necesaria identificación del rostro para realizar determinados trámites, algo que "impiden prendas como el velo integral, el niqab o el burka".

Además, ha vinculado estas prendas con la conversión de los barrios de la ciudad en "lugares hostiles", en los que "no queda ni rastro de España" porque "impera la ley islámica".

La portavoz del Ayuntamiento, Mercedes Celeste, ha trasladado su apoyo total a la proposición alegando que el objetivo de lo que ha tildado de "vestimenta o incluso cárcel" no es más que "ocultar la identidad, anular y dejar a la mujer sin forma humana".

"En nuestras dependencias municipales queremos que las mujeres tengan identidad, que sean alguien y no algo", ha subrayado la regidora.

Desde la izquierda, la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha acusado al PP y a Vox de "instrumentalizar los derechos de las mujeres para justificar discursos racistas y políticas antiinmigración".

"Pretenden que el Ayuntamiento pueda decidir cómo se visten las mujeres en sus dependencias. Si una mujer es obligada a ponerse una prenda es opresión, pero si el Estado les obliga a quitársela también lo es", ha sostenido.

El regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras ha criticado la "operación de propaganda política" lanzada por los de Santiago Abascal con la intención de "generar miedo donde no hay un problema real".

El portavoz del PSOE, Xisco Ducrós, ha considerado que pese prendas como el burka "afectan a la dignidad y los derechos de las mujeres", esa no es la intención de la medida planteada por Vox.

"No dan propuestas para sacar a estas mujeres de esta situación, sino que las condenan a no poder realizar trámites, a una mayor desigualdad", ha recriminado.