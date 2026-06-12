Los precios suben un 3,4% en mayo en Baleares

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PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Baleares ha subido hasta el 3,4% en mayo en tasa interanual, tres décimas por encima respecto a abril (3,1%), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este viernes.

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 3,2%, igual que el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente subió dos décimas, hasta el 3%, respecto al cuarto mes del año.

La tasa en las Islas se ha situado por encima de la media nacional y solo por detrás de Madrid (+3,8%), Cantabria (+3,7%) y Galicia (+3,5%).