Prisión para un acusado de enviar un paquete con 25 kilos de hachís y tres kilos de cocaína desde Palma

Paquete con 25 kilos de hachís y tres kilos de cocaína - GUARDIA CIVIL
PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente enviar un paquete con 25 kilos de hachís y tres kilos de cocaína. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión sin fianza.
Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Palma interceptó un envío con droga.
Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, con la investigación se identificó y detuvo al presunto autor del envío, un hombre de 43 años, residente en la capital balear.
En el domicilio del sospechoso se intervinieron pequeñas cantidades de cocaína, una báscula de precisión y diferentes móviles.