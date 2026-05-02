Prisión para el autor del apuñalamiento mortal de este miércoles en Platja d'en Bossa (Eivissa)

Archivo - Juzgados de Ibiza, en una foto de archivo. - UNIDAS PODEMOS - Archivo

EIVISSA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La titular del juzgado número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Eivissa ha ordenado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el apuñalamiento mortal ocurrido en Platja d'en Bossa el pasado miércoles.

La Guardia Civil había detenido a un hombre, de nacionalidad italiana y 45 años, como supuesto autor de la agresión mortal cometida en esta zona de Sant Josep de sa Talaia y este sábado ha sido puesto a disposición judicial, donde se ha optado por su entrada en la cárcel, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Los hechos se remontan a este miércoles sobre las 16.00 horas, cuando un joven también italiano y de 35 años fue agredido en la calle de les Alzines y falleció una hora más tarde.

El hombre, informó el SAMU 061, presentaba una herida en la parte izquierda del pecho provocada aparentemente por una puñalada. Pese a practicarle reiteradas maniobras de reanimación, los sanitarios no pudieron revertir la parada cardiorrespiratoria y confirmaron su fallecimiento.

El supuesto agresor huyó del lugar de los hechos y el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y localizar al sospechoso, que fue detenido sobre las 21.30 horas de ese mismo día.