Prisión para cinco detenidos de una organización criminal dedicada a robar en viviendas de la Part Forana

PALMA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco detenidos de una organización criminal dedicada a robos con fuerza en viviendas de la Part Forana de Mallorca han ingresado en prisión, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

En el marco de la operación 'Triarii Bal', el Instituto Armado ha desarticulado una organización criminal presuntamente especializada en la comisión de robos con fuerza en viviendas habitadas de diferentes municipios de Mallorca.

La investigación, desarrollada por los Equipos de Policía Judicial de Algaida e Inca, ha culminado con la detención de 15 personas por su presunta implicación en diversos delitos relacionados con esta actividad delictiva.

La organización estaba integrada por ciudadanos de origen magrebí y subsahariano y actuaba de forma coordinada con un reparto definido de funciones. Los integrantes realizaban una selección previa de los objetivos, vigilancias sobre las viviendas y controlaban los horarios de sus moradores antes de ejecutar los robos.

La investigación les atribuye 18 robos con fuerza en viviendas habitadas cometidos, principalmente, en los municipios de Pina-Algaida, Santa Eugènia, Sencelles, Consell y Campos.

Para la comisión de los hechos, los detenidos utilizaban vehículos alquilados a nombre de terceras personas o mediante documentación falsificada, adoptaban medidas de contra vigilancia, distribuían las funciones entre los participantes y abandonaban rápidamente el lugar tras la comisión de los robos. Posteriormente, ocultaban y distribuían los efectos sustraídos.

Durante la explotación de la operación se practicó un registro en un inmueble ubicado en el barrio de Son Gotleu, que, según la investigación, era utilizado como punto de reunión de algunos de los integrantes y desde donde se coordinaban las actividades relacionadas con la obtención de vehículos y la posterior distribución de los efectos sustraídos.

El acceso al inmueble presentó una elevada dificultad por las medidas de seguridad. Los investigadores también han podido acreditar diversos episodios de huida para eludir la acción policial. En uno de ellos, ocurrido tras un robo en Pina-Algaida, el vehículo embistió a un coche oficial de la Guardia Civil que trataba de interceptarlo.

Asimismo, uno de los principales investigados está relacionado con una persecución ocurrida recientemente entre Calvià y Palma, que finalizó con su detención tras ofrecer resistencia a los agentes.

A los diez presuntos integrantes del grupo se les atribuyen, según su grado de participación, delitos de robo con fuerza en vivienda habitada, pertenencia a organización criminal, atentado contra agente de la autoridad y delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y conducción careciendo de permiso.

Además, han sido detenidas otras cuatro personas por su presunta pertenencia a la organización criminal, al considerar que colaboraban facilitando el alquiler de los vehículos utilizados para la comisión de los robos. Se ha detenido también a una quinta persona como presunta autora de un delito de falsedad documental, ya que presuntamente manipulaba documentación relacionada con contratos de alquiler de vehículos aprovechando su puesto de trabajo en una empresa del sector.

La investigación ha determinado que parte de los objetos sustraídos eran posteriormente vendidos a receptadores y terceras personas, principalmente en Son Gotleu, con el fin de obtener un beneficio económico de forma inmediata.

La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni el esclarecimiento de otros hechos delictivos relacionados con la actividad de esta organización criminal.

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