Prisión provisional para la acusada de matar a su suegra en Pere Garau

Reconstrucción de los hechos con la presencia de la acusada. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Palma ha ordenado el ingreso en prisión provisional de la acusada de matar a su suegra en Pere Garau, que permanece ingresada en el Hospital Son Espases por prescripción psiquiátrica.

La Policía Nacional ha dado traslado este jueves por la tarde del atestado del crimen de Pere Garau y, dado que la presunta autora sigue en el hospital, el juzgado le ha tomado declaración de forma telemática, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Cabe recordar que la mujer detenida por supuestamente haber matado a su suegra el pasado lunes en el barrio palmesano de Pere Garau fue ingresada este miércoles en el Hospital Son Espases por prescripción psquiátrica.

Fuentes cercanas indicaron que tras someterse a un examen psiquiátrico se recomendó el ingreso, aunque en principio no se cree que padezca algún tipo de trastorno.

La arrestada, que el martes acudió escoltada al piso del barrio de Pere Garau en el que sucedieron los hechos para realizar una reconstrucción, aseguró a los investigadores que actuó en defensa propia.

Los hechos sucedieron la tarde del lunes en el domicilio en el que convivían la sospechosa y la víctima, de 73 años. Fue el hijo de la fallecida quien encontró su cuerpo sin vida en el interior de la vivienda y alertó a los servicios de emergencias.

Los primeros en llegar al lugar fueron varios agentes de la Policía Local de Palma, quienes interceptaron a la sospechosa, una mujer de 36 años, cuando se encontraba cerca del portal del edificio.

Según la investigación, la presunta autora se habría dirigió a la habitación de su suegra, donde tuvo lugar un forcejeo y le propinó varios golpes a la víctima, que sufrió traumatismos.