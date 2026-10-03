Prisión provisional para un acusado de robar en una decena de restaurantes de Palma

Prisión provisional para un detenido por más de una decena de robos en restaurantes de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de 11 robos con fuerza en restaurantes y tiendas de Palma, para quien la autoridad judicial ha decretado su ingresó en prisión provisional.

La detención, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en nota de prensa, es el resultado de diferentes investigaciones, una por un hurto en una tienda en Sindicat y otra por robos con fuerza en diez establecimientos en el centro de la ciudad y en Can Pastilla.

Por un lado, agentes del Distrito Centro localizaron al presunto autor de un hurto en un establecimiento cerca de Sindicat, cuyos responsables denunciaron que un hombre se había apropiado de un dispositivo electrónico de alta gama.

Tras realizar varias pesquisas, los policías realizaron un dispositivo para detener al sospechoso, de origen español, por ser el presunto autor de un delito de hurto.

En paralelo, el Grupo de Robos de la Policía Nacional estaba investigando al mismo hombre por una serie de robos con fuerza en diez establecimientos en el centro de la capital balear y otro en Can Pastilla. Todos ellos se habían cometido durante las últimas semanas.

En los robos, el presunto autor forzaba los accesos a los restaurantes con herramientas tipo palanca, fuera del horario de apertura de los mismo, para entrar y apropiarse de diferentes objetos. En concreto, robó dinero de las registradoras (en su mayoría entre 500 y 1.200 euros), dinero en efectivo y dispositivos móviles.

A su vez, el Grupo de Investigación Playa averiguo que el mismo hombre habría tratado de sustraer, días atrás, una caja registradora que contenía unos 2.000 euros de un restaurante en el Arenal.

Finalmente, tras detener al hombre, se le imputaron 11 robos con fuerza en establecimiento y un delito de hurto. Tras pasar a disposición, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.