Prisión provisional para un detenido en Mallorca que era buscado por las autoridades luxemburguesas y suizas

Agentes de la Policía Nacional detienen en Mallorca a un fugitivo buscado por las autoridades luxemburguesas y suizas - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La justicia ha decretado prisión provisional para un hombre que ha sido detenido en Mallorca por agentes de la Policía Nacional por dos órdenes europeas de detención y entrega emitidas por las autoridades luxemburguesas y suizas por los delitos de estafa y contra el patrimonio, así como por un delito de falsedad documental.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los agentes del Grupo de Crimen Organizado y Delincuencia Internacional de la Policía Nacional en Palma seguían la pista de un varón que estaba siendo buscado por las autoridades de Luxemburgo y Suiza y que se encontraba en un pueblo de Mallorca.

Los agentes pudieron dar con su paradero y procedieron a su detención el pasado 20 de agosto. En el momento de su detención el hombre se identificó con documentación belga, una carta de identidad y un carné de conducir en la que figuraba otro nombre, por lo que también fue detenido por falsedad documental.

El detenido estaba siendo buscado por las autoridades luxemburguesas como presunto autor de un delito de estafa por haber realizado una declaración falsa para obtener una indemnización de una compañía de seguros. El hombre supuestamente había declarado falsamente una incapacidad laboral, certificando medicamente hojas de incapacidad laboral.

También estaba siendo buscado por las autoridades suizas por varios delitos, entre ellos estaba acusado de cobrar indemnizaciones fingiendo una incapacidad laboral o por haber realizado contratos con varias empresas sin abonar los trabajos, efectuar declaraciones falsas en solicitudes a la administración para obtener una licencia que le permitiera ejercer una profesión sanitaria. Del mismo modo está acusado de dañar por negligencia a un paciente.

El presunto autor pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.