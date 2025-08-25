Prisión provisional para un joven que apuñaló a dos personas en Palma

Un agente de la Policía Nacional, junto a una patrulla en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven pro supuestamente apuñalar a otras dos personas en Palma, quien ha ingresado en prisión de forma provisional.

La primera de las agresiones se produjo sobre las 19.15 horas del pasado sábado en el barrio de Son Gotleu, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Fue entonces cuando un hombre que se encontraba en la vía pública fue abordado por el sospechoso, quien le exigió que le diera el dinero que portaba encima y la medicación que estaba tomando.

La víctima se negó y el joven, como respuesta, le rozó por debajo de la cara con un cuchillo mientras con la otra la agarraba del cuello. Posteriormente le provocó un corte en la muñeca y el perjudicado accedió a darle el dinero y cuatro cajas de medicinas.

Horas después, sobre las 21.40 horas, el mismo joven estaba en la calle Indalecio Prieto discutiendo con otra persona. En ese momento pasó un transeúnte que intentó mediar y quien fue embestido por el sospechoso.

Se abalanzó sobre él armado con un cuchillo y le provocó un corte en el brazo, otro en la oreja y un tercero en el abdomen. La víctima, quien quedó tendida en el suelo y perdió mucha sangre, fue atendida por una dotación policial y fue trasladada en estado grave hasta un centro hospitalario.

Varias patrullas comenzaron a dar batidas por la zona con la intención de dar con el supuesto agresor, sin éxito. Al día siguiente, en las inmediaciones de Indalecio Prieto, una de las víctimas alertó a unos agentes de la presencia del sospechoso.

Este, al ver a los policías, emprendió la huida por las calles de Son Gotleu. Cuando fue interceptado el joven acometió contra los agentes y opuso resistencia. Uno de los policías tuvo que golpearle en la mano con su defensa reglamentaria para arrebatarle el cuchillo que esgrimía.

El joven, de nacionalidad argelina, fue arrestado y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional como supuesto autor de delitos de robo con violencia, lesiones y atentado a agente de la autoridad.