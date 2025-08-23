Prisión provisional para tres detenidos el miércoles por tráfico de drogas en el barrio de Son Gotleu

Agentes de la Policía Nacional acompañan a los tres detenidos por tráfico de drogas en el barrio palmesano de Son Gotleu - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La justicia ha decretado prisión provisional para tres hombres, de origen nigeriano, que fueron detenidos este pasado miércoles, día 20 de agosto, por parte de los agentes de la Policía Nacional de Palma como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, en el barrio palmesano de Son Gotleu, después de la entrada y registro en un domicilio donde se guardaba la droga para suministrarla a puntos de venta de sustancias estupefacientes muy activos en la vía pública.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO llevaron a cabo una investigación relacionada con el tráfico de drogas en el barrio palmesano de Son Gotleu, donde se comercializaba de manera ilegal con sustancias estupefacientes.

Una vez recabada toda la información, se estableció un operativo policial al objeto de comprobar los hechos. Los agentes observaron que se trataba de puntos de venta en la vía pública muy activos, donde se acercaban los compradores, previo contacto con los investigados, efectuándose la venta de la droga.

El objetivo de los investigados era dificultar la labor policial, para ello guardaban la droga en un domicilio, lo que se conoce en el argot policial como 'guardería', de donde se suministraba a los vendedores para efectuar la venta de droga en vía pública. De ese modo se evitaba vincular el domicilio con la venta de droga y en el caso de cualquier actuación policial no se llegaba a intervenir más sustancia.

Los investigadores consiguieron finalmente localizar el domicilio, donde este pasado miércoles, 20 de agosto, se llevó a cabo una entrada y registro, logrando la detención de tres hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

En el registro efectuado en el domicilio, los agentes incautaron diversas sustancias estupefacientes, muchas de ellas preparadas para su venta, en concreto más de 600 gramos de cocaína, más de 300 gramos de heroína, cerca de 2.800 gramos de marihuana, 52 pastillas de MDMA, medicamentos para la disfunción eréctil, cerca de 5.000 euros en efectivo, así como moneda extranjera --250 coronas noruegas, 170 libras esterlinas y 346 dólares americanos--.

Con esta operación policial se ha conseguido desmantelar puntos de venta móviles en la vía pública, siendo éstos muy activos, logrando localizar la 'guardería' de donde se suministraban los mismos.

Los detenidos pasaron a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para los mismos.

DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA ERRADICAR EL MENUDEO DE DROGA

La ciudadanía puede colaborar para erradicar cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas denunciándolo de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es o de la página web de Policía Nacional donde existe un apartado específico para ello.

También pueden denunciarlo directamente contactando con los Delegados de Participación Ciudadana o a través del 091.