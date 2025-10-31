A prisión por robar en cinco viviendas y establecimientos de Cala d'Or

Guardia Civil
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 31 octubre 2025 12:45

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años, quien posteriormente ha ingresado en prisión provisional, por supuestamente cometer cinco robos con fuerza en viviendas y establecimientos de Cala d'Or.

Los hechos se remontan a varios meses atrás, cuando los agentes del municipio tuvieron conocimiento de un incremento de robos en domicilios y comercios turísticos de la citada localidad, ubicada en el municipio de Santanyí.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, abrieron una investigación y lograron identificar al sospechoso. No obstante, el hecho de que de forma aleatoria fuera pernoctando en distintas casas ocupadas dificultó su localización.

Finalmente fue arrestado y el pasado viernes 17 de octubre la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza como supuesto autor de cinco delitos de robo con fuerza.

