A prisión por robar dentro de coches en miradores de Banyalbufar

Archivo - Un agente de la Guardia Civil observa la costa. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre, de 32 años, por supuestamente haber cometido varios robos en coches en miradores de Banyalbufar (Mallorca) y para quien un juzgado de Palma ya ha ordenado el ingreso en prisión provisional.

Según han informado en un comunicado, la Guardia Civil del Puesto de Esporles había detectado un incremento notable de denuncias relacionadas con delitos contra el patrimonio, ocurridos en miradores de su demarcación.

Por ello los agentes iniciaron una investigación para esclarecer los ilícitos y comprobaron que uno de los autores era un delincuente habitual ya conocido por los agentes, al que le constaba una orden de prohibición judicial de acudir al lugar donde anteriormente había cometido numerosos robos.

Además, comprobaron que en esta ocasión había perpetrado cuatro más en el interior de vehículos y que se desplazó al lugar conduciendo un turismo, sin tener carné y sin haberlo obtenido nunca.

Los agentes localizaron este martes y detuvieron al hombre en Palma y más tarde, un juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones.