A prisión por robar violentamente en cafeterías, supermercados, polideportivos y colegios de Palma

A prisión por robar a la fuerza en cafeterías, supermercados, polideportivos y colegios de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen senegalés, como presunto autor de ocho robos con fuerza en cafeterías, supermercados, polideportivos y dos colegios del centro de Palma y para quien ya se ha decretado el ingreso en prisión.

Según ha indicado en nota de prensa la Jefatura Superior de Baleares, los agentes del grupo de Robos detectaron que en unos seis días se había producido un elevado incremento de robos ocurridos en establecimientos del centro de esta ciudad, más concretamente cerca de calle Aragón, Plaza de las Columnas y colegios cercanos a estas calles.

Los agentes constataron que los presuntos autores utilizaban un modus operandi muy parecido, forzando con gran violencia los accesos a los establecimientos, fracturado escaparates, puertas y ventanas.

Asimismo, se pudo concretar la franja horaria en la que los presuntos autores actuaban, a altas horas de la madrugada, amparados por la oscuridad de la noche y cuando los establecimientos se encontraban cerrados al público. Estos delitos destacaban por la voracidad con la que los presuntos autores actuaban y la elevada actividad delictiva.

Uno de los perjudicados manifestó que al llegar a su establecimiento alrededor de las 04.30 horas, cuando se encontraba en la cocina del negocio, escuchó ruidos procedentes del salón.

Al asomarse, vio como un varón que, al verse sorprendido, emprendió la huida, abandonando el establecimiento por un pequeño hueco efectuado en la barrera .

Otro de los perjudicados relató en su denuncia que cuando se disponía a abrir su negoció pudo observar como los barrotes de la barrera de cierre habían sido doblados y que, por el hueco realizado en estos, cabía perfectamente una persona. Una vez dentro del local, observó cómo los presuntos autores de los hechos habrían consumido bebida y comida durante el robo añadiendo que faltaban del mostrador cinco botellas de alcohol.

Tras las denuncias interpuestas por las victimas, se contabilizó que los presuntos autores se habrían apoderado también de un gran número de efectos del interior de un instituto, como una cámara fotográfica, tres objetivos y un ordenador portátil.

Además, de otro centro escolar habría sustraído un otro portátil. Del total del dinero sustraído, se pudo contabilizar unos 2.300 euros y la valoración de los efectos sustraídos las victimas ascendía a unos 1.500 euros.

Una vez que los agentes del grupo de Robos obtuvieron todas las manifestaciones de los perjudicados e iniciadas las pertinentes gestiones de investigación y tras la pesquisas practicadas, obtuvieron la plena identificación del presunto autor de los hechos.

Finalmente, se procedió a la localización y detención del presunto autor de los ochos robos con fuerza denunciados, siendo trasladado hasta dependencias policiales, al cual una vez puesto a disposición judicial se le decretó el ingreso en prisión provisional.