Prohens aspira a lograr "más mayorías y estabilidad" en las elecciones de 2027: "Esta vez el PP ha venido para quedarse"

La 'popular' arranca la cuenta atrás para los próximos comicios en un acto con los afiliados

La presidenta del PP Baleares, Marga Prohens, en el acto para presentar su candidatura para revalidar la presidencia en el XVII Congreso
La presidenta del PP Baleares, Marga Prohens, en el acto para presentar su candidatura para revalidar la presidencia en el XVII Congreso - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 23 abril 2026 19:57
   PALMA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha presentado su candidatura para revalidar la presidencia del partido, apostando por ganar "más mayorías" y "más estabilidad" de cara a las elecciones de mayo de 2027.

   "No presentaremos un proyecto de continuidad, no basta, ahora queremos mucho más", ha dicho, para después remarcar que "esta vez el PP de Baleares ha venido para quedarse".

   Así lo ha reivindicado Prohens en el acto de presentación de su candidatura celebrado en el Portitxol con afiliados, después de presentar 4.674 avales para optar a la reelección como líder de la formación en el marco del 17º congreso autonómico.

