Prohens defiende los recursos para atender a menores migrantes en Ceuta ante la petición de Vox de retirarlos

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en un pleno en el Parlament. - ISAAC BUJ - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la aportación del Gobierno de 25 millones de euros a Ceuta para la atención a menores migrantes no acompañados, ante la petición de Vox de retirarlos.

Según ha subrayado Prohens en la sesión de control en el Parlament, esta partida económica permite a la ciudad autónoma no tener renunciar a recursos para sus ciudadanos.

"Estos recursos son para la gente de Ceuta, porque suficientes dolores de cabeza tienen su presidente y su ciudad autónoma para tener que renunciar a recursos para sus ciudadanos", ha dicho en respuesta a la diputada de Vox Manuela Cañadas.

Precisamente, Cañadas ha sostenido que "el problema no se soluciona con más millones". "Ya está bien, los ciudadanos ya no pueden pagar más para mantener a estos invasores", ha aseverado.