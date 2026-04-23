Prohens, sobre el plan estatal de vivienda: "No aceptaremos chantajes del Gobierno de España"

La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este jueves, en relación a la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda, que "no aceptará chantajes del Gobierno de España".

De este modo se ha pronunciado en declaraciones a los medios después de una reunión con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

La líder del Ejecutivo ha señalado, en todo caso, que el archipiélago no renunciará al dinero que le corresponde --"parece que nos hagan un regalo", ha afirmado--, pero pidiendo ir más allá y que se atienda la realidad insular y la emergencia habitacional de Baleares.

"También pediría que de los miles y miles de viviendas que el Gobierno anuncia alguna se hiciera y no se quedara en anuncios", ha añadido.

Prohens ha reivindicado que los ciudadanos de Baleares votaron a a unos partidos con unas políticas propias de vivienda y no a partidos que defienden unas políticas que quieren aplicar desde "el chantaje presupuestario".

La presidenta ha insistido en que si las políticas que defiende el Ejecutivo central funcionaran, las aplicaría en Baleares. "En mi obligación de defender los intereses de los ciudadanos de las Islas, no puedo aceptar un chantaje que me obliga a aplicar una política que agrava el problema de emergencia habitacional", ha concluido.