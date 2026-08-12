Prohens recuerda que el eclipse coincide con los máximos de presión humana y riesgo de incendios

Archivo - La presidenta del Govern Balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este miércoles que el eclipse solar total previsto para esta tarde coincide en Baleares con los niveles máximos de presión humana y de riesgo de incendios y ha pedido a la ciudadanía colaboración y corresponsabilidad en la garantía de la seguridad de la población y los espacios naturales.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Govern, que presidirá este miércoles varias reuniones del Cecopi del protocolo autonómico del eclipse, ha insistido en que la prioridad de las administraciones es la seguridad de la ciudadanía y los espacios sensibles.

De este modo, ha recordado que el pasado mes de diciembre ya se constituyó la comisión de coordinación para articular el dispositivo de seguridad y gestionar la jornada "como si fuera una emergencia y garantizar un eclipse seguro".

Igualmente, Prohens ha destacado el despliegue de efectivos de emergencias y seguridad de todos los cuerpos e instituciones y ha recordado que la principal recomendación es ver el eclipse, si es posible, desde el propio domicilio o alojamiento turístico para evitar desplazamientos y que hay 26 zonas oficiales habilitadas.

También ha instado a consultar las restricciones de movilidad y ha llamado a utilizar gafas homologadas para evitar lesiones.