Prohens traslada su apoyo a los afectados por el incendio de Los Gallardos y pide "máxima precaución" en Baleares

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Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens.
Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: viernes, 10 julio 2026 11:48
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PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas del incendio declarado en Los Gallardos (Almería), así como a los vecinos que han tenido que desalojar sus viviendas, y ha pedido "máxima precaución" ante el elevado riesgo de incendios forestales en Baleares.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, recogido por Europa Press, la dirigente autonómica también ha expresado su respaldo a los profesionales que trabajan en las labores de extinción del fuego.

"Es fundamental seguir en todo momento las indicaciones a través de los canales oficiales", ha señalado Prohens, quien ha recordado que Baleares se encuentra actualmente en nivel máximo de peligro de incendio forestal y ha apelado a extremar la precaución para evitar nuevos fuegos.

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