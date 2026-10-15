El PSIB elige a Catalina Cladera como candidata al Senado mientras acaba de perfilar su coalición con la izquierda

Archivo - La portavoz de los socialistas en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en rueda de prensa.- PSIB - Archivo

Juanjo Ferrer repetirá como candidato por Eivissa, donde en las anteriores elecciones la izquierda ya concurrió unida

PALMA/EIVISSA, 15 (EUROPA PRESS)

El PSIB ha elegido a la portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, como su candidata al Senado por Mallorca mientras acaba de perfilar su coalición con el resto de partidos de la izquierda.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones, el acuerdo está muy avanzado pero no cerrado. El plazo para registrar la coalición formalmente acaba este viernes.

Los socialistas han elegido a Cladera, quien fue presidenta del Consell de Mallorca y consellera de Hacienda del Govern bajo la presidencia de Francina Armengol, como su candidata al Senado por Mallorca.

El nombre del segundo candidato, dado que la isla elige dos senadores, lo deberá decidir el resto de partidos de la izquierda en el caso de que el pacto se acabe formalizando. MÉS per Mallorca celebrará una asamblea la tarde de este jueves.

Fuentes socialistas y ecosoberanistas señalaron que la intención, con esta coalición, es quedarse con cinco de los seis senadores que se eligen en fórmula de listas abiertas desde Baleares.

La mañana de este jueves, la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha mostrado "convencida" de que las negociaciones con para presentar candidaturas conjuntas al Senado en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera "fructificarán". "Por nosotros no quedará", ha afirmado.

JUANJO FERRER REPETIRÁ EN EIVISSA

En Eivissa, donde en las elecciones de 2023 el PSIB, Sumar y Ara Eivissa ya concurrieron unidos, Juanjo Ferrer repetirá como candidato.

Ferrer, según ha informado la coalición en un comunicado, se ha mostrado muy agradecido por el apoyo recibido por parte de todos los partidos políticos e independientes que le han respaldado y ha dicho que se siente "muy orgulloso" de representar a la mayor de las Pitiusas.

El candidato ha considerado que las elecciones llegan en un momento en el que "el mantenimiento de los derechos sociales conseguidos durante décadas corren el riesgo de ser eliminados o trozeados".

Ferrer ha situado el derecho de acceso a la vivienda y la defensa de la cultura de Eivissa como los ejes de su trabajo en el caso de volver a ser elegido senador por la isla.