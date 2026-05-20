El PSIB exige la liberación inmediata de los tres activistas baleares de la flotilla retenidos por Israel

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández. - PSIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido la liberación inmediata de Toni Riera, Alonso Santos y Lluís de Moner, los tres activistas baleares de la flotilla a Gaza que se encuentran retenidos por las fuerzas de Israel.

Los socialistas, en un comunicado, han manifestado su "profunda preocupación" por la situación de los tres activistas y ha trasladado su apoyo a los familiares de los retenidos ante la falta de información sobre su estado.

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, ha considerado que es "inaceptable" que haya personas retenidas "sin garantías, sin información y sin acceso a representación consular".

"Las familias están viviendo horas de angustia e incertidumbre que ninguna institución puede ignorar", ha subrayado la también diputada socialista en el Parlament.

El PSIB ha recordado que la participación en misiones humanitarias y acciones de denuncia pacífica forman parte del legítimo ejercicio de la libertad de conciencia y expresión y que, por lo tanto, ninguna persona puede ser retenida "sin garantías, sin información y sin supervisión internacional".

Es por ello que ha reclamado la liberación inmediata de los tres activistas de Baleares que han formado parte de la Global Sumud Flotilla para protestar por la situación de "guerra, miseria y privación de las condiciones mínimas de vida y de libertad" que desde hace meses padecen los habitantes de Gaza.

Fernández ha reclamado que las familias pueden obtener "información urgente y verificable" sobre el estado de sus seres queridos y ha considerado "imprescindible" que se garantice que reciben un trato "digno y que respete los derechos humanos" durante todo el proceso.

La Delegación del Gobierno en Baleares, han afirmado los socialistas, está llevando a cabo gestiones para recabar información sobre el estado de los activistas en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.