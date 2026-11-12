El PSIB ganaría las elecciones con 3-4 diputados por 2-3 del PP, 1-2 de Vox y 0-1 de Ara Més-Front Ampli, según el CIS

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña- Alberto Paredes - Europa Press

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Baleares con una horquilla de tres a cuatro diputados en el Congreso, mientras que el PP lograría de dos a tres escaños; Vox, entre uno y dos; y Ara Més-Front Ampli con opciones de un escaño, según la estimación de votos incluida en la macroencuesta preelectoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

A nivel nacional, esta macroencuesta, consultada por Europa Press, otorga la victoria al PSOE con un respaldo del 33,3% y una horquilla entre 134 y 143 diputados, y sitúa a la suma de PP y Vox lejos de la mayoría absoluta. En concreto, la encuesta otorga al PP una estimación de voto del 25,5% --ocho punto menos que en 2023-- y entre 98 y 106 diputados, mientras que Vox subiría al 18,4%, lo que le daría entre 57 y 65 escaños. Juntos, ni en su mejor pronóstico, llegarían a los 176 votos de la mayoría absoluta.

El sondeo se basa en 45.074 entrevistas telefónicas realizadas a electores de 4.190 municipios de 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una de las muestras más grandes con las que ha trabajado el CIS.

En Baleares, el PSOE ha encabezado la intención directa de voto para las elecciones generales del 29 de noviembre con un 28,3% de los respaldos, seguido por el PP con un 19,4 por ciento y Vox con un 16,8 por ciento, según el estudio preelectoral.

Esta encuesta, realizada entre el 7 y el 30 de octubre sobre, ha situado en cuarta posición a Ara Més-Front Aampli, con un 8,7%, por delante de Se Acabó la Fiesta (0,9%) y Frente Obrero (0,2%), mientras que un 18,1% aún no ha decidido su papeleta.

En la variable de voto más simpatía, los socialistas alcanzarían el 17,9% de apoyo en esta encuesta en el territorio autonómico frente al 10,4% de Vox y el 8,4% del PP.

A pesar de este liderazgo socialista en intención de voto, el 58%de los encuestados en Baleares ha vaticinado que el PP ganará los comicios generales, frente a un 23,9% que ha pronosticado el triunfo del PSOE y un 3,6% que ha apuntado a Vox.

Por otro lado, el estudio ha reflejado que el 29,8% de los baleares ha considerado al PSOE como el partido más capacitado para afrontar los problemas de España, frente al 22,3% que ha señalado al PP y el 16,3% que ha optado por Vox.

En relación con la preferencia para presidir el Gobierno, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha obtenido el 28,7% de los apoyos, seguido del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el 21,8%, y del presidente de Vox, Santiago Abascal, con el 17,5%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la ventaja del PSOE sobre el PP ronda los ocho puntos (7,8), por debajo de los 11,8 puntos del barómetro de octubre, si bien para revalidar un gobierno de coalición Pedro Sánchez necesitaría a todos los socios de izquierda, nacionalistas e independentistas.

Y es que, según el CIS, el Frente Amplio cae al 4,7% con entre 7 y 11 diputados, muy por debajo de lo que logró Sumar en 2023, cuando superó el 12%. Eso sí, el grupo plurinacioonal también podría obtener diputados con el Front Valencià (1,6% y de cuatro a seis diputados); la coalición canaria Unidad del Pueblo Canario (UPC) que también incluye a Podemos, a la que se atribuye un 0,2% y hasta dos diputados; y la coalición balear Ara Més-Front Ampli (0,2% y opciones de un escaño).

Podemos, por su parte, llegaría en solitario al 1,1% y tendría opción a lograr un escaño por Madrid, el de Irene Montero, aunque también participa en la coalición con Frente Amplio en Canarias y Comunidad Valenciana, y con Esquerra Republicana en Cataluña.

IRRUMPE ADELANTE ANDALUCÍA Y SUBEN BILDU Y BNG

De hecho, ERC registra una de las subidas más relevantes, con un respaldo estimado en el 3,1% y entre 10 y 14 diputados. También crece Bildu, que pasaría de seis a entre siete y diez escaños, con un apoyo del 1,8%. Sube igualmente el BNG hasta el 15% y dos o tres diputados (ahora sólo tiene uno), e irrumpe en el Congreso la formación Adelante Andalucía con un 1,5% y tres o cuatro diputados.

Por contra, en la encuesta del CIS se despeñan Junts, que de sus siete diputados de 2023 pasaría a entre dos y cuatro y un respaldo del 1,2%, y el PNV, que de los cinco representantes actuales se quedaría en el 0,7% y entre 2 y 4 escaños. Y desaparecería Coalición Canaria, que lleva décadas logrando representación por Tenerife.

Ni Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández ni el partido centrista Democracia 21 de Miriam González lograrían entrar en el Congreso.

El sondeo se basa en 45.074 entrevistas telefónicas realizadas a electores de 4.190 municipios de 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, una de las muestras más grandes con las que ha trabajado el CIS.

ANTES DE LA DIMISIÓN DE PUENTE

El trabajo de campo se realizó entre el 7 y el 30 de octubre, con lo que sólo al final pudieron registrarse los ecos de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), pero aún no se había producido la dimisión de Óscar Puente como titular de Transportes.

En cuanto a la valoración de los líderes políticos, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, obtiene una nota media de 4,65 puntos sobre 10, por delante del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que alcanza un 3,88, y del presidente de Vox, Santiago Abascal, que recibe un 3,41.

Pero esta vez el CIS amplía la lista de líderes a otras formaciones y emergen en los primeros puestos Gabriel Rufián, cabeza de lista de ERC, que es el mejor valorado y el único que aprueba, con 5,21 puntos, y Emilio Delgado, 'número uno' de Frente Amplio por Madrid, con 4,91 puntos, más de un punto por encima de la candidata a la presidencia del Gobierno de la misma formación, Ada Colau, que recibe 3,82 puntos de media. La eurodiputada y aspirante de Podemos, Irene Montero, se queda con la segunda peor nota, un 3,56.

En todo caso, Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, con un 33,2% de las respuestas, muy por delante del líder del PP (21,1%) y del de Vox, Santiago Abascal (13,4%).

Una vez más en el CIS, el recuerdo de voto resulta determinante, pues hay más entrevistados que votaron al PSOE (39,6%) o a Sumar (11,7%) en las elecciones de 2023 que los que apoyaron al PP (22,4%) o a Vox (9,9%), pese a que esos comicios los ganó el PP con un 33%.