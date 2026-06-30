El PSIB pide al Consell de Mallorca que envíe ayudas a Venezuela

Grupo Socialista en el Consell de Mallorca. - PSIB

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al Consell de Mallorca que active una línea de ayudas orientada a ayudar a las víctimas y damnificados por los terremotos de Venezuela.

La reclamación está incluida en una iniciativa que los socialistas llevarán al próximo pleno insular y la portavoz de la formación en el Consell, Catalina Cladera, ha reivindicado la solidaridad como principio esencial de la acción pública ha recordado que Mallorca siempre ha estado junto a los pueblos que sufren catástrofes.

Cladera ha remarcado que la respuesta institucional del Consell tiene que ser "inmediata y proporcional" a la magnitud de la tragedia.

La portavoz ha recordado que la solidaridad constituye igualmente "un principio esencial de la acción pública" y que los municipios de Mallorca han demostrado reiteradamente su capacidad de respuesta ante emergencias humanitarias internacionales, canalizando ayudas y mostrando el compromiso de la sociedad con los pueblos que sufren catástrofes naturales o conflictos.

Para Cladera es imprescindible que el Consell de Mallorca contribuya, dentro de sus posibilidades y en coordinación con las administraciones competentes y las entidades especializadas en cooperación internacional, a apoyar en la población damnificada.