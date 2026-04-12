El PSIB rebaja a 3.600 los anuncios ilegales retirados en Airbnb y pide a Galmés que "deje de mentir"

Archivo - Caja de seguridad de un piso turístico - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha acusado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de mentir al afirmar que Airbnb ha retirado 8.000 anuncios de viviendas vacacionales ilegales a raíz del acuerdo con la institución insular ya que, según los socialistas, la cifra real es de unos 3.600 anuncios eliminados.

La formación ha criticado en una nota de prensa que Galmés aportara este dato "sin ningún apoyo documental" el pasado viernes en la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino.

Los socialistas han asegurado que, según datos constatables que pertenecen al mismo entorno de la comercializadora, en junio de 2025 había 17.144 anuncios de alquiler vacacional, mientras que el viernes había 13.481. Este último dato surge de una consulta a una página web especializada en estudios de mercado.

En base a esta búsqueda, la diferencia de anuncios en vigor en la plataforma desde junio de 2025 --cuando se firmó el acuerdo entre el Consell y Airbnb-- es de 3.633.

"Estamos acostumbrados a los excesos de Galmés con su particular forma de ver los datos y la realidad, pero creemos que ahora se le ha vuelto a ir la mano con sus afirmaciones", ha dicho la portavoz insular socialista, Catalina Cladera.

Igualmente, han apuntado que en las últimas comparecencias para dar cuenta de la lucha contra la oferta ilegal, el conseller insular de Turismo de aquel momento, Marcial Rodríguez, había cuantificado en 4.000 los anuncios retirados.

Para el PSIB, que asegura que ahora la cifra es inferior a la que había dado el conseller insular, el presidente del Consell "ha querido dar la impresión de gran impacto de sus medidas, cuando en realidad no tienen tanto".

Más allá de las cifras, han lamentado que "la triste realidad" es que la plataforma "sigue comercializando alojamientos ilegales". Según han sostenido, tras el anuncio de Galmés, era posible reservar plaza en dos inmuebles de Palma que son ilegales y que fueron señalados públicamente el pasado octubre.

"De nada sirve sacar pecho de que se quitan anuncios si dos días después se vuelven a poner, de manera impune y sin control", ha censurado Cladera, quien ha instado a Galmés a "ser más humilde y procurar que el Departamento de Turismo que ahora lleva Guillem Ginard haga el trabajo que le toca, con más inspecciones, más sanciones y cierres cautelares".