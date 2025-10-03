El PSIB reclama liberar a los integrantes de la Flotilla Global Sumud y pide al Govern que "no abandone" a los baleares

De izquierda a derecha, la secretaria general del PSIB de Mallorca, Amanda Fernández, la vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, y el secretario general del PSIB de Palma, Iago Negueruela, frente a la sede del PSIB con una bandera Palestina. - EUROPA PRESS

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha exigido la liberación de los integrantes de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel, ha solicitado al Govern que "no abandone" a los cinco miembros baleares de la expedición y ha pedido que se detenga el genocidio en Palestina.

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha hecho esta reivindicación durante un acto organizado este viernes frente a la sede del PSIB, en el que se ha desplegado una bandera palestina y una pancarta en la que se podía leer "paremos el genocidio", con una paloma dibujada.

La representante socialista ha expresado así su condena contra el genocidio en Gaza, que ha calificado como una "matanza sistemática contra los más vulnerables, niños y mujeres", con el objetivo de la "aniquilación de cualquier forma de vida en el territorio palestino" y en contra de cualquier declaración internacional de los Derechos Humanos.

"El PSIB se suma al clamor civil que se escucha en las calles para parar ya esta situación lamentable y dolorosa que se produce en Palestina", ha alegado.

Igualmente ha expresado su solidaridad con los miembros de la Flotilla Global Sumud, que en misión humanitaria han sido "detenidos de forma ilegal". Además, ha agradecido las labores del Ministerio de Exteriores que "se ha puesto al servicio" de los voluntarios para ofrecerles asistencia legal.

Sánchez ha pedido al Govern que "no deje abandonados" a los cinco baleares que viajaban en la flotilla, tres mallorquines y dos menorquines, que están en una "situación de vulnerabilidad" y se les tiene que dar apoyo.

MANIOBRAS "HABITUALES" DE LA OTAN EN BALEARES

Consultada por la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al puerto de Palma, ha considerado que es una visita "habitual" y entra dentro del marco de las maniobras militares que lleva a cabo la OTAN.

Sánchez ha mantenido que el Gobierno de España es el que "ha liderado a nivel internacional" la exigencia para detener el genocidio en Gaza y para que los organismos internacionales intervengan ante esta situación.