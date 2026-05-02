Reclaman a Prohens y Rodríguez que garanticen la integridad de los activistas de la nueva Flotilla Global Sumud

Un barco de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta de Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

Marxes de Mallorca per Palestina ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que lleven a cabo gestiones para garantizar la integridad de los activistas embarcados en la Flotilla Global Sumud .

La entidad ha celebrado una asamblea en Sineu, con motivo del "secuestro" de las personas cuando viajaban en la flotilla con dirección a Gaza, en aguas de la Unión Europea y concretamente cerca de la isla de Creta --a 1.100 km de distancia de Gaza--, según ha indicado la entidad en un comunicado.

"En un ataque con drones y lanchas rápidas por parte de militares israelíes a 22 embarcaciones, procedieron a detener a la tripulación integrada por activistas humanitarios de varios países del mundo", han recriminado.

Por eso, han recriminado este "ataque de piratería" a la flotilla, la detención de los activistas y los daños causado a las 22 embarcaciones "inutilizándolas para poder navegar y llevar ayuda humanitaria y material por las escuelas que se reconstruyen, entre otras, mochilas aportadas por escuelas e institutos de Mallorca".

El colectivo ha aseverado que la marina de guerra israelí "no tiene ninguna jurisdicción" en aguas internacionales y el asalto a los barcos de la flotilla "vulnera el derecho marítimo y el derecho internacional".

De este modo, han expresado su "preocupación prioritaria" es la detención y secuestro de los activistas, entre los que se encuentran dos ciudadanos de Baleares.

Este sábado se ha confirmado que los militares israelíes han desembarcado a 170 activistas "secuestrados" en la isla de Creta pero dos de ellos, el ciudadano español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila , continúan retenidos ilegalmente por el ejército de Israel.

"Queremos expresar nuestra indignación porque la Unión Europea ha tolerado este acto de piratería cometido por el Estado de Israel en aguas internacionales y en el ámbito de un Estado de la Unión Europea, como es Grecia, al vulnerar todos los Tratados y Convenios Internacionales", han señalado.

Por estos motivos, la asamblea ha acordado reunir, lo más pronto posible, a todas las entidades, plataformas, organizaciones y asociaciones que tienen entre sus objetivos la paz, los derechos humanos, la denuncia del genocidio de Gaza y el apoyo a la población palestina, con el objetivo de convocar una "acción unitaria de rechazo al acto de piratería cometido por Israel con la aquiescencia de la Unión Europea".

Por otra parte, han pedido una audiencia a Prohens para que realice las "gestiones precisas" para aclarar este acto "en contra del derecho internacional" y pedir que se garantice la integridad de todos los y las activistas humanitarios, al tener en cuenta que entre los activistas hay seis personas de Baleares.

Igualmente, han reclamado un acto similar con Rodríguez para evitar que vuelva pasar y que condene este "acto de piratería" en aguas internacionales por parte de la marina de guerra israelí.

Al mismo tiempo, han remitido correos electrónicos al Ministerio de Asuntos Exteriores para que haga las gestiones diplomáticas necesarias para asegurar la integridad de los activistas en su travesía hacia Gaza y que el Gobierno de España insista a la Comisión Europea, sobre "la urgente necesidad" de la suspensión del Convenio de la UE con Israel.