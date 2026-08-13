Refuerzo especial del tren para asistir al festival 'El verano de tu vida' en Inca: consulta aquí los horarios

Archivo - SFM habilita trenes de refuerzo para ampliar el servicio este miércoles - CAIB - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) operarán durante toda la noche del sábado 15 de agosto al domingo 16 de agosto para facilitar la asistencia del público al festival 'El verano de tu vida' que tendrá lugar en el cuartel General Luque de Inca.

Los servicios nocturnos permitirán desplazarse en tren durante toda la madrugada, tanto para llegar al municipio como para regresar una vez finalizadas las actuaciones de forma segura y sostenible, ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Las circulaciones especiales se realizarán en las líneas Palma-Manacor y Palma-sa Pobla, en ambos sentidos, con parada en todas las estaciones intermedias.

En la línea Palma-Manacor, los trenes saldrán de Palma a las 00.15, 02.15 y 04.15 horas, mientras que desde Manacor partirán hacia Palma a las 23.30, 01.30 y 03.30 horas.

En cuanto a la línea Palma-sa Pobla, habrá salidas desde Palma a las 23.15, 01.15 y 03.15 horas, y desde sa Pobla a las 00.45, 02.45 y 04.45 horas.

Todos los trenes efectuarán parada en Inca y en el resto de estaciones intermedias entre el origen y el destino.