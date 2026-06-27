Retiran la custodia de tres menores a una madre por maltratar a uno de sus hijos y darles comida caducada

Agente de la UFAM de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Palma ha retirado la custodia de tres menores a una madre de Palma detenida por, presuntamente, acudir al médico con uno de sus hijos con múltiples lesiones que le habría provocado ella misma y que sus hermanos fueran al colegio con la ropa sucia, rota y alimentos caducados.

La investigación del caso se inició a mediados del mes de mayo, cuando la Policía Nacional recibió una orden judicial para que esclareciera un posible episodio de malos tratos en el ámbito familiar, en el que había implicado un menor de corta edad.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que en el informe judicial se aportaba un parte médico extendido por el servicio de Pediatría de un centro hospitalario. En el se informaba de la asistencia médica prestada al menor que había acudido junto a su madre por una fractura de un hueso de un brazo.

Durante la asistencia médica, la madre del menor alegó que este habría sufrido la fractura en su domicilio cuando jugaba de forma "bruta" con uno de sus hermanos un poco más mayor.

Al margen de las manifestaciones de la progenitora, los facultativos observaron que el menor, además de la fractura del brazo, presentaba numerosos hematomas en los glúteos, así como erosiones y laceraciones en las piernas y brazos. La progenitora en todo momento sostuvo que el menor se rascaba impulsivamente, por lo que se provocaba las heridas cutáneas el mismo.

Por todo lo anterior, el grupo de Investigación UFAM de la Policía Nacional inició las pesquisas pertinentes para aclarar los hechos. Los agentes obtuvieron informes tanto por parte del centro escolar, como por parte de Servicios Sociales y médicos, en los que los hematomas, erosiones y la fractura del brazo del menor se corresponderían con episodios de malos tratos que habrían sido provocados por la madre.

Del mismo modo, el centro educativo informó a los agentes que los hermanos presentaban ciertos comportamientos correspondientes con cuidado "deficiente" por parte de la madre. Todos estos hechos fueron informados a los Servicios Sociales.

Una vez confirmados todos los hechos, los agentes procedieron este lunes a la detención de la madre de los menores, como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y abandono de menores, por lo que fue trasladada hasta dependencias policiales.

Una vez presentada la presunta autora ante la autoridad judicial, se ordenó la retirada de la guarda y custodia de los tres hijos menores de la madre.