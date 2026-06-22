Rosario Sánchez se presentará a las primarias del PSIB para ser la candidata a la Presidencia del Govern

Archivo - La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Rosario Sánchez Grau se presentará al proceso de primarias del PSIB-PSOE para ser la candidata socialista a la Presidencia del Govern en las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027.

"Quiero ser la próxima presidenta del Govern y por eso me presentaré a las primarias del PSIB. Sé que es una responsabilidad enorme, pero me hace muchísima ilusión cambiar las cosas", ha declarado la actual vicesecretaria general del PSIB y secretaria de Estado de Turismo del Gobierno central después de que el pasado sábado la actual secretaria general de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, anunciara que no se presentaría a las primarias y que, por tanto, no sería la candidata socialista.

En un vídeo grabado en Cala Major, su barrio, y difundido en sus redes sociales, Sánchez reivindica "la esperanza frente a la resignación" ante los problemas de las Islas, como la desigualdad, la falta de servicios públicos y la falta de vivienda.

"Os lo cuento desde aquí, desde Cala Major, desde mi barrio. Junto a un mar que nos une a todos los que vivimos en las Islas y donde encuentro muchísimas de las razones para tomar esta decisión. En un barrio en el que conviven la riqueza con desigualdades inaceptables. Cada día se quiere hacer creer que no hay nada que hacer, que la falta de igualdad de oportunidades, la falta de servicios públicos o la falta de vivienda no tienen remedio. Yo os digo que sí, que hay esperanza. Quiero trabajar para ilusionarnos con unas islas de futuro, con oportunidades y bienestar para todos, para cada barrio, para cada pueblo, para cada rincón de esta tierra. No es la hora de las excusas, es la hora de las soluciones. La esperanza frente a la resignación".

Sánchez ha señalado que durante los próximos días seguirá explicando los detalles y valores del proyecto con el que quiere gobernar las Islas a partir de las próximas elecciones autonómicas.

El proceso socialista de elección de candidatos comenzará esta semana ya que el día 27 el Comité Federal del PSOE fijará el calendario de primarias con tres opciones a las que podrán sumarse las distintas federaciones. El partido optará por elegir las candidaturas a los parlamentos autonómicos, consells insulars y los municipios de más de 50.000 habitantes en julio, tal y como detalló el pasado sábado la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, en el Consell Polític de los socialistas de Baleares, para abrir "inmediatamente" el proceso en las Islas.