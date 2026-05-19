Sáenz de San Pedro, sobre la enmienda del comercio: "Si una propuesta genera dudas, se escucha y se corrige"

Archivo - El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro durante una sesión de control en el Parlament balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha defendido la rectificación de PP y Vox con la retirada de una enmienda para rebajar el control ambiental de las grandes superficies comerciales después de la presión de las patronales del sector, que mostraron su malestar.

"Si una propuesta genera dudas, se escucha, se habla y se corrige", ha dicho el conseller en el pleno de este martes, ante las críticas de la diputada del PSIB Mercedes Garrido, quien ha acusado al Govern de querer "engañar" a las patronales.

La medida se iba a introducir a través de una enmienda al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos y planteaba eliminar el perceptivo estudio de impacto ambiental a los nuevos establecimientos comerciales de grandes dimensiones que se levantarán en suelo urbano. Finalmente, la propuesta se retirará.

Sobre esta cuestión, Sáenz de San Pedro ha asegurado que se ha reunido con las patronales del comercio "con normalidad y transparencia" y "sin enfrentar los distintos formatos comerciales".

Además, ha asegurado que la patronal Afedeco ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado sobre la enmienda en cuestión, sosteniendo que se ha logrado "una solución consensuada".

El conseller ha contrapuesto su "diálogo" a la gestión de las anteriores legislaturas en las que, ha aseverado, el PSOE "presionaba" para tomar ciertas decisiones o "irrumpía en el despacho de algún presidente de una asociación".

La socialista, por su parte, ha criticado que la rectificación se produzca después de "engañar" a las patronales "intentando colar por la puerta de atrás" una medida para favorecer las grandes superficies comerciales.

También ha acusado a Sáenz de San Pedro de mentir al asegurar que se había reunido con las patronales hace dos semanas y ha pedido a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que cese al conseller. "Ha perdido la poca credibilidad que tenía", ha zanjado.