Santa Maria rechaza por unanimidad la "criminalización" de la protesta social tras la detención de las activistas

Pleno del Ayuntamiento de Santa Maria. - PSIB

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Santa Maria ha aprobado por unanimidad una moción en la que expresa su rechazo por la "criminalización" de las acciones de protesta social pacífica después de que la Guardia Civil detuviera a dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias del municipio.

La iniciativa, que fue debatida en la sesión plenaria del jueves a instancias del equipo de gobierno y a la que dieron apoyo tanto la izquierda como la derecha, constata la preocupación generada en el pueblo a raíz de estos hechos y reitera el compromiso del Consistorio con los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

También manifiesta el apoyo institucional a todas las personas afectadas por los hechos ocurridos a finales de mayo, tanto a quienes sufrieron daños materiales, los propietarios de las inmobiliarias, como a las personas que consideren que sus derechos fueron "vulnerados", las activistas.

Asimismo, y entre otras cuestiones, la moción insta a las fuerzas de seguridad y a las administraciones competentes a actuar bajo los principios de "necesidad, proporcionalidad y mínima afectación de los derechos fundamentales".

El pleno del Ayuntamiento de Santa Maria aprobó otra moción, también por unanimidad, para condenar la agresión LGTBIfóbica sufrida por unos DJ que actuaron durante las fiestas patronales.