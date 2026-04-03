Semana Santa 2026 en Palma: horario y recorrido de la procesión del Viernes Santo

PALMA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las festividades de la Semana Santa 2026 en Palma llegarán este viernes a uno de sus puntos finales con la tradicional procesión del Viernes Santo.

La procesión de Santo Entierro saldrá a las 19.00 horas desde la Basílica de Sant Francesc y discurrirá por la plaza de Santa Eulària, la calle de la Cadena, la plaza de Cort, la calle Colón, la call ede la Bosseria, la plaza d'en Coll, la calle de la Galeara, la call de la Corderia y la plaza de la Quartera.

Después enfilará por la calle Esparteria, la plaza del Mercadal, la calle de la Ferreria, la plaza de Sant Antoni, la calle dels Socors y la plaza Llorenç Bisbal hasta la entrada de la iglesia dels Socors.

Al finalizar la procesión, de las últimas de la Semana Santa Palmesana, tendrá lugar la ceremonia del Santo Entierro. El punto y final se pondrá con las procesiones y celebraciones litúrgicas del Domingo de Resurrección.

CORTES DE TRÁFICO

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han organizado un dispositivo de seguridad para la celebración de la procesión del Viernes Santo que comportará cortes de tráfico y desvíos de autobuses.

Entre las 19.00 y las 01.30 horas se restringirá la circulación en la calle Conqueridor permanecerá cerrada en dirección a la plaza de Cort, mientras que en la calle Antoni Planas i Franch se desviará el tráfico hacia la calle Mateu Enric Lladó.