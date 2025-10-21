El Servicio de Salud adjudica las obras del nuevo SUAP de Maó por 1,3 millones de euros

MENORCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares ha adjudicado las obras para adecuar el nuevo servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) de Maó en el Centro de Salud Verge del Toro, según han informado este martes desde el Área de Salud de Menorca.

Con un importe de 1,3 millones de euros, el proyecto está financiado con fondos del Factor de Insularidad del Régimen Especial de Baleares, y el plazo de ejecución es de 12 meses.

Asimismo, la mejora forma parte del Plan de Infraestructuras del Servicio de Salud y supondrá trasladar el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de la zona de Levante desde el Centro de Salud Dalt Sant Joan al centro de salud Verge del Toro.

En concreto, las nuevas urgencias de Maó se ubicarán en la planta del sótano del centro sanitario, situado en la calle Barcelona, y ocuparán una superficie de 484 metros cuadrados, lo que representa multiplicar por siete el espacio del SUAP actual.

Habrá cuatro consultas, una sala de curas con dos camillas, una sala de recuperación cardiorrespiratoria y una zona de admisión con sala de espera y aseos para los usuarios, mientras que la zona exclusiva para el personal del centro constará de una sala de estar con sala para reuniones y sesiones de formación, un despacho y un dormitorio. Por otra parte, se mantendrán los espacios de almacén y vestuarios que hay actualmente en el sótano.

Las obras también prevén mejoras en el exterior del edificio para ampliar la puerta de entrada, que estará en la calle Sant Pere, y reestructurar y reubicar las ventanas para adaptarlas a la nueva distribución de los espacios y aportar más luz natural al interior. También se corregirá la pendiente de la rampa de acceso y se habilitará una zona de estacionamiento para ambulancias muy cerca de la entrada.

Con esta obra se quiere dar respuesta a la necesidad de espacio que sufre actualmente el SUAP para atender las urgencias de la población de los municipios de Maó, Sant Lluís y Es Castell, que suman 45.200 tarjetas sanitarias individuales. El servicio de urgencias está abierto de 08.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo, y cuenta con un equipo formado por dos médicos y dos enfermeros para cada turno, que en verano se refuerza con un tercer profesional de cada categoría.